Mykonos, 500 euro per 4 drink e uno spuntino. La denuncia: «Accerchiati dai camerieri». E Il titolare replica: «Basta scrocconi»

L'avvocato statunitense Theodora McCormick era in vacanza a Mykonos con il marito quando ha deciso di fermarsi al DK Oyster Bar per prendere un drink .

Dopo aver ordinato due birre, due cocktail e dei frutti di mare, i due sono rimasti sbalorditi quando hanno ricevuto un conto esorbitante. E quando hanno cercato di lamentarsi visto il conto che si sono visti arrivare, hanno detto di essere stati circondati da enormi camerieri. Torna così al centro delle polemiche per i suoi prezzi esagerati il DK Oyster Bar. Il locale è stato accusato di truffa ai turisti - accuse che continua a nega furiosamente il titolare del locale.

Tornata nel New Jersey dopo le vacanze nell'isola della Grecia, Theodora, 50 anni, ha detto a The Sun Online di essere stata nella località balneare di Platis Gialos il mese scorso quando ha deciso con il marito di fermarsi a bere una cosa al DK Oyster. Stavano cercando di prenotare un taxi per tornare al loro hotel quando hanno visto il cartello fuori DK Oyster che diceva che i taxi potevano essere chiamati dall'interno del locale, così hanno pensato di aspettare il taxi sorseggiando un cocktail nel frattempo.

Theodora ha detto di aver chiesto un menu di cocktail, ma invece di portarne uno, il cameriere giunto al loro tavolo, ha preferito elencare le opzioni a voce. Hanno ordinato così due Martini e due birre.

I clienti accerchiati dai camerieri

Il cameriere ha poi insistito per convincere i clienti a prendere dei frutti di mare e così la coppia ha ordinato una dozzina di ostriche. Sapevano che il conto non sarebbe stato economico, Theodora e il marito, ma non si apsettavano quella cifra. «Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, ecco cosa pensavamo». Ma lo scontrino quando è arrivato li ha lasciati senza parole. «Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro (£ 460). Mio marito continuava a dire, 'deve esserci un errore'». Hanno così provato a chiedere spiegazioni sull'importo ma, secondo la versione dell'avvocato, sono stati immediatamente circondati dai camerieri, «un gruppo di uomini grandi e massicci. Non hanno cameriere donne».

Il giorno dopo sarebbero tornati a casa per questo hanno deciso di lasciar correre e pagare il conto. «Ho detto a mio marito: 'Siamo in un paese straniero. È ridicolo, ma ovviamente è una sorta di truffa. Pagheremo e proveremo a trattare con la società della nostra carta di credito in seguito'»

La denuncia

Descrivendo la «strana esperienza», Theodora ha detto che una volta che sono tornati in hotel hanno letto le centinaia di recensioni negative del DK Oyster Bar su TripAdvisor rendendosi conto di essere stati truffati. «Mi sento sciocca perché normalmente non cado in questi tipi di tranelli».

La donna ha anche criticato il "bizzarro modello di business" del bar di «fregare i turisti e rendere le persone infelici». Ha aggiunto: «Non avranno mai affari ricorrenti, ma suppongo che abbiano abbastanza persone da tutto il mondo per far si che abbiano sempre carne fresca».

La sua esperienza è ripresa da centinaia di altri clienti, DK Oyster ha una valutazione di 2,5 stelle su TripAdvisor da 1.555 recensioni al momento della pubblicazione. Il bar ha oltre 630 recensioni a una stella.

Le recensioni del locale su TripAdvisor

I clienti sono furiosi e vanno sul portale di prenotazione per dire la loro. Il Dk Oyster viene hanno definito come la «peggiore esperienza di sempre» e una vera e propria "truffa". Non manca certo chi lo recensisce positivamente, ma il DK Oyster proprio per la reputazione di locale dai prezzi elevati è stato recentemente multato di £ 25.000 dopo un controllo da parte dell'Agenzia regionale del turismo delle Cicladi, come riporta Protothema e il Greek City Times.

L'indagine è stata avviata dopo la denuncia di due americani che hanno affermato di essersi visti arrivare un conto di più di £ 500 per un paio di mojito e granchio.

La replica del titolare del locale

Ma ora a voler dire la sua è il famigerato proprietario del bar Dimitrios Kalamaras che ha risposto direttamente alle critiche e ha negato tutte le accuse. Il titolare ha puntato il dito su molti dei suoi revisori su TripAdvisor di aver mentito e ha affermato, dopo «dozzine» di affermazioni «false», di aver installato tre lavagne all'ingresso del ristorante che mostravano i suoi prezzi. Dimitrios ha anche affermato che «nessun adulto sano di mente avrebbe ordinato un drink senza prima vedere quanto costa».

Ha spiegato anche il concept del suo locale, Dimitrios, definendolo un posto completamente diverso dagli altri.

Ma non solo questo, il gestore ha deciso di andarci giu' pesante accusando i clienti che si sono lamentati di essere influencer scrocconi.

«Purtroppo, tutti noi che lavoriamo nel settore dell'ospitalità siamo stati avvicinati da famigerati 'influencer' che invece di guadagnarsi da vivere pubblicizzando prodotti e servizi al loro pubblico, hanno fatto pressioni su alcune aziende per commissioni esorbitanti e pasti gratuiti». E a quanto si capisce il titolare del locale di Mykonos ha deciso di non piegarsi a questo sistema: «In DK Oyster, abbiamo fatto pubblicità nei modi che riteniamo adatti al nostro ristorante e non soccomberemo agli influencer che sono stati attratti dalla bellissima isola di Mykonos».

I clienti furiosi

Ma le recensioni di TripAdvisor non si placano. Un vacanziere britannico ha rivelato come gli siano state addebitate £ 360 per quattro drink e uno spuntino al ristorante «fregatura» . Jak Kypri, di Londra, tranquillo del fatto che parlando lui greco non sarebbe mai stato fregato, ma la verità è stata ben diversa. Arrivato nel ristorante i camerieri non hanno portato nessun menuì al cliente che ha ordinato due tequilas, due birre e dei gamberetti che, quando sono arrivati, erano solo sei gamberi. La ricevuta? 450 euro (£ 360). Mentre un altro turista britannico ha affermato che le erano state addebitate £ 50 per una limonata così amara che era imbevibile.

E un padre furioso si è scagliato contro il ristorante dopo che a sua figlia sarebbero state addebitate quasi 300 sterline per un pasto singolo.