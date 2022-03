La battaglia di Mykolayiv sul Mar Nero. Kiev: «Truppe russe respinte, si combatte fuori dalla città»

Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там Державний прапор 🇺🇦



Слава українським захисникам! Слава Україні!



Відео: Сухопутні війська ЗС України

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 4, 2022 " target="_blank">Dopo che le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, l'agenzia atomica dell'Onu (Aiea) ha informato che i reattori dell'impianto non sono stati danneggiati e non vi è stata alcuna fuga radioattiva. Mosca sostiene che l'attacco è stato lanciato in risposta a una provocazione degli ucraini, ma il presidente Zelensky accusa. «Sapevano cosa stavano colpendo, hanno mirato direttamente il sito» e avverte: «Questa notte sarebbe potuta essere la fine della storia dell'Ucraina e dell'Europa».

Mykolayiv respinge l'assalto russo

Le forze russe sono state respinte dalla città ucraina di Mykolayiv dopo avervi sferrato un attacco. Lo riferiscono le autorità locali citate dal Guardian. Il governatore regionale, Vitaliy Kim, ha fatto sapere che si combatte ancora ma fuori dalla città portuale sul Mar Nero. Lo stesso governatore in un video condiviso online aveva informato che le truppe russe erano entrate in città per la prima volta questa mattina. Mykolayiv è città chiave prima di Odessa, vero obiettivo delle forze russe.