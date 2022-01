Museo Van Gogh trasformato in beauty center per protesta. La direttrice: «Noi chiusi ed estetisti aperti»

Una manicure sotto «I Girasoli» di Van Gogh e una piega affianco alla «Notte Stellata». É la protesta del Museo Van Gogh di Amsterdam che si è trasformato in centro estetico per protestare contro le misure anti-covid. Il governo ha infatti chiuso bar, caffè, teatri e musei ma lasciato aperti parrucchieri, centri estetici e palestre.

La direttrice del museo: «misure anti-covid incoerenti»

«Vogliamo evidenziare un'incoerenza nella politica del governo per contrastare la pandemia» ha spiegato alla BBC la direttrice del museo Emilie Gordenker «Una visita al museo è sicura ed altrettanto importante quanto andare in un salone di bellezza, forse di più. Chiediamo solo di essere coerente... stabilire le regole in modo che tutti le capiscano. In questo momento non è così».

Estetisti e parrucchieri hanno risposto all'appello e si sono mobilitati offrendo ai visitatori manicure a tema, con fiori di ciliegio e notti stellate ispirate all'artista olandese. «Non va, io posso fare il mio lavoro e le persone del museo no"», ha detto Mischa, un barbiere, che ha portato la sua tradizionale sedia da lavoro, specchio e rifiniture all'ingresso del centro espositivo: «Guardati intorno. C'è così tanto spazio e le persone possono essere in un supermercato con 300 persone, è pazzesco».

La protesta si estende: lezioni di zumba e allenamenti nei musei

Alla protesta hanno aderito anche altri musei, scatendando la fantasia e trasformndosi in palestre e istituzioni religiose. Ad Amsterdam il centro di dibattiti De Balie, ha aggirato le regole intitolandosi come istituzione religiosa, con il nome di "Società Filosofica, la Comunità della Ragione". Il Mauritshuis, dove è esposta la Ragazza con l'orecchino di perle di Vermeer, vicino al parlamento all'Aia, ha riaperto al pubblico come campo per allenamenti. Il Limburgs Museum offre sessioni di Zumba e il Panorama Mesdag, all'Aja, lezioni di "potenziamento mentale".