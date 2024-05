Muro di droni al confine con la Russia, cos'è: il piano dei Paesi del fronte est della Nato per difendersi da Putin

La Lituania ha dichiarato venerdì che, insieme ad altri cinque Paesi membri della Nato confinanti con la Russia, ha concordato la costruzione di un «muro di droni» per difendere i propri confini dalle «provocazioni» di Mosca.

Ma in cosa consiste?

Cos'è il muro di droni

Il piano di utilizzare veicoli-aerei senza pilota a scopo di protezione è stato concordato a causa di problemi di sicurezza nella regione durante l'invasione della Russia in Ucraina. La ministra dell'Interno Agnė Bilotaitė ha annunciato il piano dopo i colloqui con i suoi omologhi degli altri stati baltici Estonia, Lettonia, Finlandia, Norvegia e Polonia. «Si tratta di una cosa completamente nuova, un muro di droni che si estende dalla Norvegia alla Polonia, e l'obiettivo è utilizzare droni e altre tecnologie per proteggere i nostri confini», ha detto all'agenzia di stampa BNS.

Il piano di schieramento

I Paesi Baltici, insieme a Finlandia, Norvegia e Polonia saranno protetti da infrastrutture fisiche, sistemi di sorveglianza, ma anche con droni e altre tecnologie, che permetterebbero loro di sentirsi più al sicuro dalle provocazioni di Paesi. Oltre a schierare droni per monitorare il confine, i Paesi utilizzerebbero anche sistemi anti-droni per fermare gli UAV nemici.

Le esercitazioni

La ministra lituana non ha saputo dire quando l’idea verrà attuata, ma ha osservato che il «muro dei droni» potrebbe essere creato utilizzando i fondi dell’UE. I ministri hanno anche concordato di organizzare esercitazioni congiunte di evacuazione nei Paesi coinvolti. «Abbiamo deciso di organizzare esercitazioni regionali per garantire l’evacuazione della popolazione, per vedere come le nostre istituzioni sono pronte a lavorare, a interagire tra loro, qual è la nostra capacità di accogliere le persone, qual è la capacità di altri Paesi, se sono pronti ad accogliere un certo numero di persone», ha detto la ministra degli Interni. «Abbiamo ancora molte domande; dobbiamo esaminare tutti quegli algoritmi. Le esercitazioni sarebbero molto preziose poiché esamineremmo le cose, le valuteremmo e rafforzeremmo la nostra preparazione».