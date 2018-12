Mamma muore il giorno di Natale: stava per fare festa con la famiglia

madre di due figli è morta nel giorno di Natale, dopo essersi accasciata a terra improvvisamente la sera della vigilia. È stata portata di corsa all'ospedale dal marito Dale, ma non c'è stato nulla da fare. È successo in Inghilterra, a Lincoln, come riporta The Mirror.











«Faceva tante cose durante la giornata e arrivava alla sera esausta, era solita andare a letto verso le 21-22. Per questo lì per lì non mi sono preoccupato quando sembrava addormentarsi - questo il racconto del marito marito Dale, devastato - ma poi, tutto ad un tratto ha perso i sensi, e l'ho portata di corsa in ospedale».Dawn soffriva della sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) tipo vascolare, una malattia ereditaria che aveva già tolto la vita a suo fratello, al padre e alla nonna. Una malattia che adesso si è portata via anche Dawn e che ha lasciato la sua famiglia in una valle di dolore, ancora più difficile da accettare perchè arrivato proprio nel giorno di Natale.