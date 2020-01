​Muore passeggero in aereo: atterraggio di emergenza a Dubrovnik per volo da Dusseldorf all'Egitto

Tragedia durante un volo. Un aereo in volo da Duesseldorf (Germania) in Egitto ha effettuato oggi un atterraggio fuori programma a Dubrovnik, sulla costa dalmata della Croazia, a causa della morte a bordo di un passeggero colpito da infarto. I media serbi, che ne hanno dato notizia, non hanno precisato la compagnia di appartenenza del velivolo. I passeggeri sbarcati a Dubrovnik hanno dovuto attendere un altro aereo per raggiungere l'Egitto.

Ultimo aggiornamento: 16:48

