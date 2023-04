Esplosione in una fattoria, circa 18.000 mucche morte. «Il più grave incendio nella storia del Texas»

Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. «Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo», ha dichiarato il commissario statale per l'agricoltura Sid Miller.

18,000 cows die in an explosion and fire on a single Texas farm. Factory farming is a massive part of the problem of our industrial food system. Healthier, more just, and saner solutions exist. https://t.co/K4mstc4o32

— Scott D. Sampson (@DrScottSampson) April 14, 2023