Moto d'acqua esplode in mare con a bordo padre e figlio: il video spaventoso

Incidente spaventoso a bordo di unache èin mare mentre a bordo c'erano due persone, un adulto e un bambino. La bella giornata di vacanza di quelli che presumibilmente sono padre e figlio si è trasformata in un incubo nelle acqua davanti a Gelendžik, sulla costa settentrionale del Mar nero, in Russia.I due si stanno divertendo a bordo della moto d'acqua mentre qualcuno li riprende, il bambino saluta. All'improvviso l'esplosione che li catapulta in aria, riducendo la moto in mille pezzin e il video si interrompe tra le grida. Il mezzo era stato preso in affitto, e a quanto pare era difettoso. I due passeggeri sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati in ospedale.L'incidente è avvenuto il 29 agosto al largo di un villaggio turistico e il video dell'accaduto è stato pubblicato su VKontakte, il Facebook russo.