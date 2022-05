Mosca, in fiamme la Dm Tower, un business center di 18 piani in pieno centro

Il business center Dm Tower a 18 piani - ancora in costruzione - sull'argine Novodanilovskaya a Mosca è in fiamme. Lo riferisce in un tweet il sito di notizie indipendente bielorusso Nexta Tv. Nella foto postata dal media si vede il fumo scuro che esce dall'ultino piano dell'edificio. Un costruttore che ha lavorato nel cantiere ha detto a un corrispondente di MSK1.RU che l'incendio si è effettivamente verificato all'ultimo piano. «Sì, una stanza ha preso fuoco», ha commentato.

🔥 DM Tower business center is on fire in #Moscow. pic.twitter.com/uxduIRKwzt — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Cos'è la Dm Tower

«Il progetto originale per il centro affari Dm Tower è stato creato dal famoso studio di architettura russo, Speech. La moderna torre, costruita nel rispetto degli standard più elevati, è circondata da edifici storici e si inserisce perfettamente nella zona degli affari. Si tratta di un edificio di 18 piani con una facciata divisa in spicchi acuti che si diramano simmetricamente dall'asse principale dell'edificio. Una tale forma dà una sensazione di dinamica e offre una splendida vista da tutti gli uffici. Gli interni della lobby sono progettati di conseguenza, in modo da formare uno spazio unificato. In serata la torre sarà illuminata. Grazie alle finestre panoramiche, i residenti della DM Tower potranno godere della vista spettacolare sul fiume Moscova e dell'architettura dell'argine di Novodanilovskaya». È quanto si legge nella descrizione dell'edificio pubblicata nel sito della Titan, la società che ha costruito il palazzo.

«Dai piani superiori si possono vedere molte delle Sette Sorelle, l'Accademia Russa delle Scienze e il Moscow International Business Center, noto anche come Moscow-City. DM Tower si trova presso la Danilovskaya Manufactura, un distretto commerciale con i suoi loft, caffè, ristoranti, un hotel e molti altri oggetti di infrastrutture in costante crescita, sviluppo e attrazione di persone creative e aziende che apprezzano uno straordinario approccio alla vita e lavoro - si legge ancora - DM Tower servirà come sua continuazione logica e armoniosa. Non è solo bello; è progettato per lavorare comodamente e soddisfa ogni singola esigenza dei suoi potenziali residenti. DM Tower ha ascensori separati per diversi blocchi di piani, nonché ascensori per carichi. Il complesso è ben congegnato, si può facilmente navigare. I piani terra forniscono le infrastrutture interne: ufficio bancario, fitness, zona di benvenuto, caffetteria, negozi. Un ristorante a 2 livelli con terrazza all'aperto occupa l'ultimo piano. La DM Tower si trova vicino alla Terza Circonvallazione e all'autostrada Varshavskoye, nonché a pochi snodi di trasporto e stazioni della metropolitana. Prendi un caffè al mattino con vista sulle calme acque del fiume, ammira il tramonto sopra la nostra città mozzafiato, fai una passeggiata dopo una giornata di lavoro nel bellissimo quartiere e lasciati ispirare dai vantaggi della posizione. Qui ogni giornata lavorativa sarà un piacere. e lasciati ispirare dai vantaggi della location. Qui ogni giornata lavorativa sarà un piacere. e lasciati ispirare dai vantaggi della location. Qui ogni giornata lavorativa sarà un piacere».