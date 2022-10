Allarme bomba su un volo russo decollato a Mosca: atterraggio d'emergenza a Nuova Delhi

Allarme bomba su un volo della compagnia russa Aeroflot - È stato necessario eseguire un atterraggio di emergenza nella notte per un Boeing 777 proveniente da Mosca e diretto in Thailandia, a Bangkok. Il pilota è stato costretto a fare manovra in India all'Indira Gandhi International Airport di New Delhi. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti, aggiungendo che l'emergenza è stata dettata da un allarme bomba. Sull'aereo viaggiavano 400 persone, 386 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, tutti evacuati in sicurezza. Secondo quanto reso noto dalla polizia, una mail con la minaccia era stata recapitata poco prima alla Central Industrial Security Force (CISF).

Allarme Nato, aereo russo ai confini con la Polonia. Intervengono Eurofighter italiani

Mosca, boom di jet privati per fuggire dalla Russia: posti venduti a 28mila euro, oltre 5mila richieste al giorno

Questo è il terzo allarme bomba a Delhi nel giro delle ultime settimane: il 3 ottobre, l'Aviazione militare ha ricevuto la segnalazione di una minaccia su un volo diretto in Cina dall'Iran, che stava sorvolando lo spazio aereo indiano, e che tuttavia non è stato fatto atterrare ed è arrivato normalmente in Cina; il 30 settembre, un volo diretto in Malesia è stato ritardato per un litigio tra passeggeri già imbarcati, che parlavano di una bomba a bordo: quattro di loro sono stati arrestati.

L'aereo è atterrato alle 2.48. «Giovedì, intorno alle 23.00, è stato ricevuto un messaggio di minaccia sul sito di social media della sala di controllo dell'IGI riguardante bombe piazzate a bordo del volo russo n. SU-272 in arrivo all'aeroporto IGI. Il volo è atterrato alle 2.48 del mattino in sicurezza», ha dichiarato uno dei funzionari citati dall'agenzia Pti. È stata dichiarata la piena emergenza per l'atterraggio dell'aereo Boeing 777, gestito dal vettore russo Aeroflot, ha aggiunto il funzionario.

Allarme bomba sul volo, «la faccio esplodere»: terrore a bordo. Caccia scortano l'aereo: arrestato 37enne