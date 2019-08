Giovane italiano muore sotto gli occhi della moglie durante il viaggio di nozze in Kenya

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in Kenya, dove Ciro Chiariello, un 40enne di Acerra, è morto mentre si trovava in viaggio di nozze. Il malore, pare un infarto dopo un tuffo per rigenerarsi dopo l'escursione, è avvenuto proprio sotto gli occhi della moglie Angela. La coppia si era sposata lo scorso dicembre: finalmente la luna di miele, poi la tragedia improvvisa.I parenti si sono organizzati per volare subito in Kenya: intanto è stata avviata una raccolta fondi per rimpatriare la salma.