Morto principe Filippo, la Regina Elisabetta piange «l'amato consorte»: le parole dell'annuncio

La morte del Principe Filippo nella mattinata di oggi, 9 aprile, è annunciata dalla Regina Elisabetta con poche ma toccanti parole di dolore. Sono ben 73 gli anni di vita passati insieme al consorte di cui stamattina ha reso nota al mondo la scomparsa: «È con profonda tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor» si legge.

«Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita» conclude la nota. Filippo era nato a Corfù il 10 giugno 1921 ed è morto a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100.

Formal statement from Windsor Castle on the death of Prince Philip, aged 99 pic.twitter.com/X6DavMTkRz

— Gavan Reilly (@gavreilly) April 9, 2021