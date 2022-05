Omicron, famiglia distrutta nel Regno Unito: padre (82 anni) e figlio (47) muoiono a pochi giorni di distanza

Dopo aver contratto il Covid sono morti a otto giorni di distanza l'uno dall'altro: il papà Alistair Rennie, 82 anni e suo figlio, Mark, 47 anni, affetto da sclerosi multipla. È la tragedia che ha distrutto una famiglia a Whitley Bay in Gran Bretagna. La sorella di Mark (e figlia di Alistair) Elaine Rennie, cantante che ha raccontato alla BBC il dolore che l'ha colpita per lanciare un messaggio di prudenza nei confronti di tutti coloro che pensano che la pandemia sia ormai finita.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Omicron 4 e 5, il caso delle sottovarianti: perché il virus... I DATI Covid, le morti totali sono «tre volte di più di quelle... IL PUNTO Omicron 4 e 5: sintomi, contagiosità e reinfezione. Ecco cosa... IL FARMACO Omicron, Ema: a settembre in Ue il primo vaccino adattato alle... COVID Mascherine al lavoro, Gismondo: «Inconcepibile la differenza... SALUTE Omicron, trovata in Veneto una nuova variante del virus

Il contagio in ospedale, poi la morte

La donna ha raccontato che durante questi due anni di pandemia suo padre Alistair e suo fratello Mark erano stati estremamente prudenti: entrambi si erano vaccinati e chiusi in casa, riducendo al minimo i contatti con l'esterno, solo con persone che avevano il tampone negativo. Ma ad aprile, l'ingresso in ospedale di Alistair a causa di alcuni problemi intestinali ha cambiato tutto. Secondo la figlia Elaine, è lì che il papà ha contratto il Covid contagiando, al suo ritorno a casa, anche il figlio Mark. Da allora il decorso è stato rapido. Il 13 aprile è morto Alistair e 8 giorni dopo, il 21 aprile è scomparso anche il figlio Mark.

La figlia Elaine: ho cantato per mio padre nei suoi ultimi giorni

Ora Elaine ha raccontato il suo dolore alla BBC e la sua storia ha commosso tutta la Gran Bretagna: "Dovevo essere forte per mio padre, e non appena se ne è andato ho dovuto essere forte per mio fratello". Elaine è una cantante e nel 1998 si esibì anche nella tv inglese come finalista dello show "Stars in Their Eyes" interpretando Belinda Carlisle. Ha raccontato di aver avuto modo di cantare per suo padre mentre lui era ricoverato in ospedale. Il 17 maggio canterà di nuovo in onore di suo padre e suo fratello, anche per raccogliere fondi per coprire i costi del doppio funerale.