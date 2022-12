Un lago ghiacciato si è trasformato in una trappola mortale per tre bambini di appena 8, 10 e 11 anni. Un quarto, di sei anni, è tuttora ricoverato in condizioni critiche. Il Regno Unito è sotto shock dopo la tragedia avvenuta domenica pomeriggio alle 14.30 a Babbs Mill Park, una riserva naturale a Solihull, vicino alla città di Birmingham. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due bambini stavano giocando sulla lastra ghiacciata quando questa ha ceduto, facendoli precipitare nell'acqua gelida. A quel punto, stando al racconto di alcuni testimoni alla stampa, gli altri sono accorsi per cercare di aiutarli, mettendo a rischio la loro stessa vita.

I TEMPI

Anche i passanti che hanno assistito alla scena si sono precipitati cercando di prestare i primi soccorsi. Alcuni si sono immersi fino alla vita per cercare di salvare i piccoli. In pochissimi minuti sono arrivati polizia, ambulanze e vigili del fuoco, specializzati nel recupero in acqua. Solo questi ultimi - che ieri hanno ricevuto l'applauso commosso della comunità mentre deponevano mazzi di fiori in omaggio alle giovani vittime - sono riusciti a entrare più in profondità e a riportare a riva i quattro bambini di cui si erano perse le tracce. Domenica, la temperatura era di un grado e non è ancora noto quanto tempo siano rimasti in acqua.

Uno dei pompieri, nel tentativo di rompere la lastra di ghiaccio in superficie, l'ha presa a pugni, provocandosi una lieve ipotermia che lo ha poi costretto al ricovero. Tutti e quattro i bambini erano in arresto cardiaco al momento del recupero e sono stati sottoposti a diversi tentativi di rianimazione in ambulanza e poi in ospedale. Ieri, però, la terribile notizia: tre di loro non ce l'hanno fatta e il quarto sta ancora lottando tra la vita e la morte.

Le loro identità non sono ancora state ufficialmente rese pubbliche dalle autorità ma il Daily Mail ha intercettato il vicino di casa di una delle famiglie: «Jack e gli altri volevano uscire a giocare, quando hanno visto che iniziava a nevicare ha raccontato e così hanno fatto una corsa attraverso il parco e stavano giocando sul lago ghiacciato, quando si è rotto sotto i loro piedi. È una tragedia. Jack era un bambino adorabile. Suo padre Kirk è devastato».

A un altro bambino, Thomas, sono stati dedicati numerosi bigliettini e omaggi floreali: «Al mio amico Thomas. Grazie per esserci sempre stato quando ero triste. Grazie per avermi prestato la tua giacca quando avevo freddo. Eri come un fratello, mi mancherai molto».

L'EMOZIONE

«La morte di questi bambini è una tragedia che non si può descrivere a parole ha commentato ieri il comandante dei vigili del fuoco locali Richard Stanton questo incidente deve ricordare a tutti noi i pericoli dell'acqua, specialmente durante i mesi invernali. Laghi ghiacciati, stagni, canali e riserve possono sembrare pittoreschi ma possono essere letali. Non può esserci avvertimento più forte di quanto accaduto ieri. Chiediamo ai genitori di ricordare ai loro figli dei pericoli del ghiaccio e perché devono assolutamente starvi lontano. Vi prego, aiutateci a evitare che una tragedia simile si ripeta». Nella serata di domenica sembravano essere sei i dispersi ed è per questo che i soccorritori hanno continuano le ricerche per tutta la notte e non hanno ancora smesso. Al momento, però, precisano le autorità, non ci sono denunce di altre persone scomparse: «Tuttavia, dobbiamo essere sicuri al 100% che non ci sia nessun altro là sotto», ha detto il sottotenente Richard Harris della polizia di West Midlands, precisando che le famiglie devastate per il dolore sono supportate da personale specializzato. La scuola elementare di St Anthony, che si trova vicino al lago è rimasta chiusa ieri, in segno di lutto.