Muore in volo, donna colta da arresto cardiaco a bordo di un aereo diretto a Londra

Una donna è morta su un volo della United Airlines. La notizia arriva dall'aeroporto londinese di Heathrow. La viaggiatrice è deceduta a bordo del volo dopo aver lasciato gli Stati Uniti a Houston, diretta verso il Regno Unito.

La donna si trovava sul volo transatlantico UA880, della durata di nove ore e 10 minuti, arrivato in orario al terminal 2 di Londra alle 7.40 di oggi.

Secondo quanto riferito, la donna è andata in arresto cardiaco nella cabina economica del volo, davanti agli altri passeggeri dell'aereo.

Una portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato: «Siamo stati chiamati alle 6:33 di oggi per la segnalazione di un passeggero che ha avuto un arresto cardiaco a bordo di un volo che doveva arrivare al Terminal 2 dell'aeroporto di Heathrow. Abbiamo inviato due paramedici in bicicletta e un ufficiale addetto agli incidenti». Purtroppo all'arrivo dei sanitari la donna è stata dichiarata morta.

Woman dead after heart attack on flight into Heathrow 🚨 https://t.co/7fWReXCiIs

— The Independent (@Independent) October 5, 2022