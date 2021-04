Morte Floyd, la sentenza il 16 giugno: quanti anni rischia l'agente Derek Chauvin

Il 16 giugno l'agente di polizia Derek Chauvin, condannato per l'omicidio di George Floyd, scoprirà quanti anni dovrà trascorrere in carcere. Martedì è stato giudicato colpevole per tutti e tre i capi di imputazione per i quali è stato processato: omicidio preterintenzionale, omicidio di terzo grado e omicidio di secondo grado.

Attualmente, l'ex poliziotto si trova in una prigione di Minneapolis in attesa della sentenza. Con la sentenza verrà precisato il periodo di detenzione: negli Stati Uniti, la condanna per omicidio colposo di secondo grado è una pena detentiva non superiore a 40 anni, l'omicidio di terzo grado può richiedere un massimo di 25 anni mentre l'omicidio di secondo grado non supera i dieci anni. Altri tre agenti sono accusati di complicità per il crimine commesso e il processo contro di loro inizierà ad agosto. Floyd morì nel maggio dello scorso anno, dopo essere stato fermato dalla polizia e dopo che Chauvin gli tenne un ginocchio sul collo per 9 minuti e 46 secondi.