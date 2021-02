Muore a 25 anni dopo essere stata sbranata nel sonno dal cane: l'animale ora sarà abbattuto

Tragedia in Inghilterra. Una ragazza di 25 anni è stata sbranata nel sonno dal cane di un suo familiare. La ragazza si chiamava Keira Ladlow e viveva a Birmingham, nel Regno Unito. Come detto, è stata trovata morta nel letto in cui dormiva nella casa di un parente. A riportare la notizia è stato il giornale Sun.

La tragedia è avvenuta due giorni fa. Il cane che ha ucciso Keira nel sonno è un bullmastiff, una razza pericolosa per la mole e per la dentatura, ma generalmente affettuosa con le persone cui è abituata. Keira viveva insieme alla sua famiglia allargata e gestiva un bar ed è stata trovata morta, con un braccio completamente dilaniato dai morsi del cane.

La polizia, intanto, sta indagando sull'accaduto. Keira viveva con alcuni parenti, tra cui i proprietari del cane: e l'animale, secondo quanto riportato, sembrava del tutto abituato alla sua presenza. Gli investigatori hanno definito la morte della ragazza «un tragico incidente», anche se alcuni vicini sostengono che Keira temesse l'aggressività del cane. L'animale è stato sequestrato dopo la tragedia e sarà abbattuto.

