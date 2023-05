Manager del ristorante resta chiusa nella cella frigofera e muore congelata. I figli fanno causa: «Nessuno la cercava»

Una manager di di un ristorante è stata trovata morta congelata all'interno di una cella frigorifera: la donna è rimasta lì per almeno sei ore a -10 gradi prima che venisse chiamata la polizia.

Secondo il National Weather Service, in condizioni di 10 sotto zero, il congelamento inizia a manifestarsi in soli 30 minuti. L'ipotermia può iniziare a manifestarsi subito dopo. La vittima aveva lavorato in un altro ristorante Arby's a Houston, in Texas, come direttore generale, si legge sempre nella causa. A febbraio, il suo supervisore le ha chiesto di accettare un incarico temporaneo e di lavorare presso l'Arby's a New Iberia, in Louisiana, per quelle che avrebbero dovuto essere quattro settimane.

Suo figlio maggiore Nguyen viveva con sua madre e si era unito a lei nell'incarico. Quella posizione poi, è stata prorogata di mesi. L'avvocato della famiglia, Paul Skrababenk, ha spiegato. Tutto è orribile, gli inquirenti hanno trovato sangue sulla porta, quindi deve aver lottato per uscire prima di crollare. Non è chiaro quanti altri membri del personale fossero di turno con lei il giorno in cui è rimasta bloccata». Le indagini sono in corso.