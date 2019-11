Strage di mormoni, uccisi da cartelli della droga: alcuni bruciati vivi. Morti anche neonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decina di mormoni statunitensi, tra cui almeno 4 bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati uccisi in Messico in una imboscata da colpi d'arma da fuoco. Alcuni sono stati bruciati vivi. Lo riferiscono i media internazionali. La polizia locale ritiene che la strage sia opera dei cartelli della droga. Il gruppo viaggiava in automobile quando è stato colto in una imboscata da uomini armati che hanno sparato e dato fuoco alla vettura.LEGGI ANCHE --> Bimbo coinvolto in banda trafficanti, il padre boss parlava con lui di armi