Morgan Spurlock, morto il regista che si nutrì per un mese solo da McDonald's: stroncato a 53 anni da un tumore

È morto all'età di 53 anni Morgan Spurlock, il regista famoso per il documentario "Super Size Me". Era malato di tumore. Nel film del 2004, che fu candidato anche agli Oscar, Spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall'essersi nutrito tutti i giorni per un mese da McDonald's.

La famiglia del cineasta, che a causa di quell'esperimento aveva gravemente messo a repentaglio la salute, ha confermato la morte: «È un giorno triste.

Devo dire addio a mio fratello Morgan», ha detto Craig Spurlock che del documentarista era stato frequente collaboratore.

Chi era Morgan Spurlock

Morgan Valentine Spurlock nacque a Parkersburg (Stati Uniti) nel 1970. Dopo aver studiato al Woodrow Wilson High School, si laurea alla New York University in cinema, affinandosi alla Tisch School of the Arts, dopo essere stato rifiutato da molte scuole di cinema degli Stati Uniti.

Dopo aver lavorato in tv, si lancia nella carriera di documentarista firmando il discusso "Super Size Me". Nel film, per tre volte al giorno per un mese, consuma i pasti da McDonald's. Intanto documenta tutto con l'aiuto di un cardiologo, un nutrizionista e un gastroenterologo. Il documentario si pone l'obiettivo di fare luce luce sulla cattiva alimentazione che il cittadino americano medio segue, anche a costo di diventare obeso. Il documentario ottiene una nomination all'Oscar e stravince invece al Sundance Film Festival. Successivamente scrive il libro "Che fine ha fatto Osama Bin Laden?", che ispira un documentario dal titolo omonimo nel 2008.