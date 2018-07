Lega e M5S sui vaccini. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che raddoppiati i casi di morbillo nel Regno Unito. In molti casi, sottolinea il quotidiano britannico, si tratta di infezioni contratte durante viaggi in Italia.



«Il rifiuto dell’opinione medica generale è parte del quadro mentale dei populisti», scrive il Times che aggiunge: «C’è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica che ammazza i bambini italiani». La stampa inglese controsui. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che raddoppiati i casi dinel Regno Unito. In molti casi, sottolinea il quotidiano britannico, si tratta di infezioni contratte durante viaggi in Italia.LEGGI ANCHE«Il rifiuto dell’opinione medica generale è parte del quadro mentale dei populisti», scrive il Times che aggiunge: «C’è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica che ammazza i bambini italiani».

«La gran parte dei cittadini ha dubbi legittimi che non sono stati sciolti dalle istituzioni sui tempi di somministrazione dei vaccini, sul loro numero. Sono dubbi di chi si preoccupa del proprio bambino. Queste situazioni si risolvono solo con informazioni e con servizi vaccinali non ridotti allo stremo». A evidenziarlo il ministro della Salute Giulia Grillo oggi in conferenza stampa a Roma. «Purtroppo nella sanità si è investito sempre meno e questa situazione si risolverà facilmente cambiando rotta. Le posizioni più estreme riguardano una piccolissima fetta di popolazione e lo dimostra il tasso di adesione alle vaccinazioni».

