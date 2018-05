© RIPRODUZIONE RISERVATA

era una giovane specializzanda in chirurgia ed è decduta insiema alla figlioletta di 15 mesi,, nello schianto delavvenuto ieri poco dopo il decollo all'con 109 persone. La Farnesina non conferma i dati, parlando solo della presenza a bordo di una cittadina cubana naturalizzata italiana.Sono i social a recitare - sul profilo facebook di Leyva Garcia - il dolore della perdita di Monica e Alexia. Sotto la dolcissima foto della giovane mamma con la figlia, i commenti increduli degli amici: Perdita tremenda di due vite cominiciate da poco; Che il Cielo le abbia in gloria, è un dolore immenso; Il freddo invade la ma anima, il cuore mi fa male, la mia mente è cancellata, non ho parole....; Ricordo Monika nel reparto Politrauma, Dio la ccolga nel suo seno sono alcuni degli increduli commeenti sul profilo dellal donna