Brasile e Argentina verso la moneta unica, si chiamerà Sur. I motivi della decisione

Il Brasile e l'Argentina annunceranno questa settimana l'avvio dei lavori per arrivare a una moneta comune tra i due Paesi. Lo riporta il Financial Times, rivelando che la valuta si chiamerà "Sur", che in spagnolo significa "sud".

Brasile e Argentina verso la moneta unica

A dare l'annuncio dovrebbero essere il presidente dell'Argentina Alberto Fernández e quello del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva che nelle prossime saranno insieme a Buenos Aires per il vertice del Celac, la Comunità dei 33 Stati latinoamericani e dei Caraibi. L'obiettivo del è quello di rafforzare il commercio tra i due giganti del Sudamerica e di ridurre la dipendenza dal dollaro Usa.

LA DECISIONE

«Verrà presa la decisione di inziare a studiare i parametri necessari per una moneta comune, compresi gli aspettoi fiscali, delle finanze pubbliche e del ruolo delle banche centrali», ha spiegato sul Financial Times il ministro dell'economia argentino Sergio Massa. Brasile e Argentina discutono della possibilità di una moneta unica dai primi del 2019, anche se inizialmente la proposta fu osteggiata dalla banca centrale brasiliana. Il Financial Times spiega che l'intenzione è quella di invitare in futuro altri Paesi sudamericani ad aderire al 'Sur'.