Lo Stato maggiore della Difesa ha datto sapere che nella tarda mattina due blindati Vtlm Lince, appartenenti a un convoglio di tre mezzi italiani, sono stati coinvolti in un'esplosione al rientro da un'attività addestrativa a favore della Forze di sicurezza somale. Nessun ferito tra i militari. Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento.

Nel mirino di un primo attentato ci sarebbe stata una base militare americana attaccata da un gruppo degli al-Shabaab somali. Secondo Radio Shabelle, emittente somala, due autobomba avrebbero colpito la base di Balidogle a nordovest di Mogadiscio. Altri media locali attribuiscono l'attacco agli al-Shabaab. La notizia arriva dopo che il portale d'informazione Garowe Online ha riferito di un secondo attacco a un convoglio militare «con a bordo militari italiani» che sarebbe stato colpito dall'esplosione di un ordigno vicino all'accademia militare Jaalle Siyad a Mogadiscio.

Attentato contro le truppe italiane schierate a Mogadiscio . Un ordigno artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani. Lo riferiscono i media locali, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo.Il 2 ottobre un blindato italiano Vtml Lince venne danneggiato da una bomba attivata al passaggio del convoglio di cinque mezzi. Illesi i 4 militari a bordo.Nella capitale della Somalia l'ambasciata italiana è stata riaperta solo nel 2014, dopo 23 anni. Il 2 luglio 1993 a Mogadiscio un attentato causò la morte di tre soldati dell'esercito italiano in missione di pace, ventitré i feriti.Le forze armate Italiane sono di nuovo presenti a Mogadiscio dal 2010 nell'ambito della missione European Union Training Mission con un contingente di circa 120 unità con compiti di addestramento dell'esercito somalo.