Morta l'ex modella di playboy Christina Carlin-Kraft. La polizia: «Omicidio, è stata strangolata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un', la 36enne, è statanella sua casa nei pressi di Philadelphia (Pennsylvania), con evidenti segni di. La polizia non ha dubbi: «Stiamo indagando per».La scoperta è avvenuta nella serata delscorso, nel sobborgo di Ardmore, dove l'ex 'coniglietta' di Playboy viveva con il compagno, un banchiere molto noto a Wall Street con cui era legata sentimentalmente da nove anni. Come ha reso noto la polizia, la donna aveva denunciato un furto nell'appartamento, avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 agosto. Dopo la denuncia, la polizia era riuscita a recuperare parte della refurtiva e mercoledì sera, quando alcuni agenti si erano presentati nell'appartamento per restituire borse e gioielli, c'è stato il macabro rinvenimento.Fonti vicine agli inquirenti, come riporta la BBC , hanno reso noto che alcune telecamere di sorveglianza avevano immortalato un individuo sospetto sia nella notte del furto, sia la sera dell'omicidio. Nel filmato registrato mercoledì, però, si vede l'uomo entrare nell'appartamento ma non uscire.Intanto, il Sun ha reso noto un retroscena : la polizia sospetta che l'omicida possa essere uno stalker ossessionato dalle foto della modella, che era nata a New York e aveva lavorato, oltre che per Playboy, anche per Vanity Fair, Maxim e per la casa di intimo Victoria's Secret.