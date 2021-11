Modella sfigurata dal morso di un pitbull: «Per riavere la mia faccia farò un intervento da 350 mila euro»

Una modella a cui è stato strappato il labbro superiore da un pitbull in un orribile attacco ha subito un intervento chirurgico rivoluzionario da 400 mila dollari per cercare di ripristinare il suo sorriso. Prima dell'incidente, Brooklinn Khoury, 22 anni, di Mission Viejo, California, stava lavorando duramente per la sua carriera di modella. La skateboarder diventata influencer si stava persino preparando per girare il suo primo spot televisivo, quando improvvisamente tutto è cambiato.

Il volto di Brooklyn è stato drammaticamente alterato il 3 novembre 2020, quando è stata attaccata dal cane di un parente mentre era in visita alla famiglia in Arizona. Ha detto che l'animale "stava scuotendo la testa come un giocattolo" e alla fine le ha strappato l'intero labbro superiore e parti del naso. Ora, la 22enne ha subito un intervento chirurgico che le ha cambiato la vita, per il quale ha ammesso di aver avuto "sentimenti molto contrastanti", a causa del lungo e faticoso processo di guarigione.

Ha rivelato in un video di YouTube pubblicato pochi giorni prima di andare sotto i ferri che dopo l'intervento chirurgico, dovrà farsi mettere un sondino nel naso poiché non sarebbe stata in grado di muovere la bocca.

L'intervento che potrebbe salvare il sorriso di Brooklinn

Cos'è un innesto cutaneo? Un innesto cutaneo si verifica quando un lembo di pelle rimosso chirurgicamente da un'area del corpo viene trapiantato o attaccato in un'altra area. Viene spesso utilizzato su ustioni, aree in cui si è verificata un'infezione che ha causato una grande quantità di perdita di pelle, cancro della pelle o ferite molto grandi. «Sono entusiasta di sottopormi a un intervento chirurgico per ricominciare a guarire e lavorare con questo dottore, ma sono anche davvero triste di dover interrompere di nuovo la mia vita e in qualche modo guarire, e di passare attraverso il processo di guarigione», ha detto nel video.

«Uscendo dall'intervento, non sarò affatto in grado di muovere la bocca, quindi devo avere un sondino per l'alimentazione nel naso. Devo seguire una dieta liquida. Devo stare in ospedale per cinque giorni dopo l'intervento. Sarà molto dura, quindi avrò bisogno di tutte le preghiere che posso ricevere».' Brooklinn ha spiegato che "l'operazione molto complessa" non farà sembrare il suo labbro completamente normale. Ha aggiunto: "Non sembrerà un labbro perfetto, è solo il fondamento". Secondo la giovane star, avrebbero preso della pelle e un'arteria dal suo braccio e l'avrebbero messa in bocca per agire come un nuovo labbro. Ha anche rivelato che le ci è voluto più di un anno per trovare un medico disposto a lavorare sul suo viso, ma che ne è valsa la pena aspettare. «Devono prendere un'arteria principale e prendere la pelle, piegarla e mettermela in bocca. L'arteria deve fornire sangue, quindi mi taglieranno un po' il collo e prenderanno l'arteria sotto la mia pelle e la collegheranno al mio labbro in modo che io abbia il flusso sanguigno per la nuova pelle», ha spiegato.