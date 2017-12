Fa un acuto mentre canta al karaoke: modella muore per un'emorragia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un acuto alle è costato la vita. Karen Stella Wong, una giovanedi Singapore, stava festeggiando il Natale con alcuni amici cantando durante una festa, quando si è sentita male ed è crollata a terra durante la sua esibizioni.Secondo quanto riporta la stampa cinese la ragazza si trovava in un bar karaoke in Neil Road a Chinatown, Singapore, quando ha avuto il malore. Conosciuta come modella, stava cantando con le sue amiche quando ha avvertito un forte dolore alla testa e un formicolio in gran parte del corpo. La ragazza è stata portata subito in ospedale, dove poco dopo è entrata in coma a causa dell'ictus che l'ha colpita causandole un'emorragia cerebrale. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma Karen è morta dopo 3 giorni dal ricovero.Familiari e amici sono sconvolti dall'accaduto, la modella non aveva mai avuto problemi di salute e prima del tragico incidente non aveva mai nemmeno avuto alcun sintomo.