Modella curvy bullizzata a Disneyland Paris, i follower concordano con i bulli: «Il tuo corpo non è normale»

L'influencer e modella Gracie Bon attira l'attenzione di ogni passante con le sue forme super abbondanti e purtroppo anche a Disneyland non ha potuto godersi la giornata a causa degli sguardi inopportuni. Ha raccontato tutto su Instagram dove, però, gli utenti non sembrano esserle molto vicini.

Body shaming a Disneyland, la modella è furiosa

Ha davvero delle curve pazzesche e un punto vita strettissimo la modella Gracie Bon, accompagnati da lunghi capelli scuri e uno spiccato gusto per la moda. La ragazza è recentemente stata a Disneyland Paris con i suoi fratelli ma non è riuscita ad apprezzare l'avventura nel parco a causa degli sguardi indiscreti. La 27enne ha raccontato che la sua giornata «è stata rovinata» dagli altri visitatori del parco divertimenti che si fermavano a farle delle foto e non smettevano di fissarla o ridere delle sue forme. Ha condiviso sul suo profilo Instagram (che conta 6.4 milioni di follower) una clip in cui rivela di essere spesso vittima di body shaming e che non apprezza per niente gli sguardi incessanti della gente. «Volevo divertirmi con i miei fratelli - spiega nel video - ma la nostra giornata è stata rovinata da tutte le persone che mi prendevano in giro per le dimensioni del mio corpo. La parte peggiore è che insegnano ai loro figli a fare lo stesso. Continuavano a fotografarmi, mi lanciavano occhiate cattive, ridevano di me».

Gracie, invece, vorrebbe soltanto vivere nel suo corpo con armonia: è consapevole di avere un fisico che attira facilmente l'attenzione, ma «questo è letteralmente ciò che Dio mi ha dato - dice - e devo abbracciare ogni singola parte di me». Non riesce a spiegarsi perchè le persone ricorrano al bullismo: «Non parlerei mai negativamente dell'aspetto di qualcun altro - spiega lei - Il rispetto è la chiave.

Questo dovrebbe essere uno spazio sicuro in cui tutti si sentano a proprio agio».

I commenti (negativi) dei suoi follower

Il video ha raccolto oltre 89 mila likes e quasi 6 mila commenti. I suoi fan hanno voluto rassicurarla: «Io credo che tu sia perfetta», scrive un primo follower, «Non ascoltare gli haters», le consiglia un altro. Ma piovono soprattutto commenti negativi. Alcuni si chiedono se il suo aspetto sia davvero un "dono di Dio" o più della mano di un chirurgo plastico: «This is not natural», scrivono in molti, «Non puoi dire che sia stato il cielo a darti queste forme quando lo ha evidentemente fatto la scienza». «Hai pagato per averlo!», commenta un altro. Un utente non nasconde il suo disaccordo e la accusa di aver voluto «un corpo che fosse perfetto per far carriera sui social media, ma che non è normale nel mondo reale» ed ora non può fingersi sconvolta dalle reazioni dei passanti. Ma il suo fisico a clessidra è davvero il risultato della chirurgia? Gracie dice di non essere mai stata sotto ai ferri.