Top model si sveglia ricoperta da morsi di cimici: Sabrina Jales fa causa all'hotel

ha sfilato per alcune delle più importanti griffe internazionali, come Victoria's Secret, Versace e Valentino, ma un incidente nel 2016 avrebbe potuto compromettere la sua carriera per sempre. La modella brasiliana, infatti, si è svegliata una mattina nella sua camera d'hotel incompletamente ricoperta da morsi di. «Volevo letteralmente strapparmi la pelle di dosso» ha dichiarato alla Nbc la ragazza, che ha da poco deciso di fare causa all'albergo.LEGGI ANCHEJales St. Pierre ha condiviso le foto del suo corpo devastato dai morsi degli insetti, spiegando che le sono stati necessari oltre due mesi per guarire completamente. L'avvocato della modella spiega: «È stata massacrata. Ancora oggi l'esperienza le procura incubi. Ha subito un vero trauma psicologico. Il suo corpo è il suo lavoro, quindi questo evento ha gravemente compromesso la sua carriera. Doveva continuare a lavorare durante la permanenza in albergo, ma i segni dei morsi su tutto il corpo la facevano sentire imbarazzata e umiliata».L'albergo di Palm Desert dove alloggiava la St. Pierre, l'Embassy Suites by Hilton, ha però risposto alle accuse con un comunicato: «Abbiamo seguito correttamente il protocollo e non abbiamo trovato prove. Ora dobbiamo difendere la reputazione dell'hotel in tribunale. La nostra esperienza dimostra che sono le persone a viaggiare con le cimici e a portarle nei letti degli hotel».