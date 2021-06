Mix vaccini, studio su Lancet: il 100% dei partecipanti ha sviluppato anticorpi. «Servirà per affrontare varianti»

È stato pubblicato su Lancet il primo studio ufficiale sul mix vaccini AstraZeneca e Pfizer (o Moderna), la cosiddetta vaccinazione eterologa prevista per gli under 60 che hanno ricevuto il vaccino britannico come prima dose. Secondo quanto riporta la rivista i risultati confermano quanto emerso nelle scorse settimane con una forte risposta immunitaria aggiungendo come questa metodologià sarà necessaria per affrontare le varianti nei prossimi mesi.

APPROFONDIMENTI MONDO Astrazeneca-Pfizer, mix di vaccini funziona. Studio su Nature:... L'APPELLO Vaccini, i virologi: «In vacanza solo dopo aver fatto la... IL TEMA Variante Delta a fine estate sarà 90% dei contagi Ue. Italia... IL PIANO AstraZeneca, richiamo anticipato nel Lazio: il piano per non sprecare... LA GUIDA Test sierologico dopo il vaccino: conviene farlo? Ecco quanto costa e... GLI STUDI Vaccinazione eterologa (Astrazeneca con Pfizer o Moderna),... COVID AstraZeneca, chi rifiuta il mix potrà ricevere la seconda dose...

Vaccini, i virologi: «In vacanza solo dopo aver fatto la seconda dose»

Mix vaccini, lo studio su Lancet

L'alta immunogenicità' della cosiddetta vaccinazione eterologa, e la seconda dose con il cosiddetto Rna messaggero, (le molecole sintetiche di prodotti come Pfizer o Moderna), viene registrata in uno studio della rivista scientifica Lancet. La vaccinazione eterologa è di interesse per numerose ragioni, incluse considerazioni logistiche e l'efficacia clinica, spiega la rivista. Lancet sottolinea come su campione di persone sottoposte al test, il 100 per cento dei partecipanti avrebbe sviluppato anticorpi neutralizzanti del Covid in 14 giorni. L'approvazione dell'eterologa sarà una opportunità - secondo Lancet -per garantire programmi di vaccinazione più flessibili, che sono di particolare importanza nei Paesi che hanno minori possibilità di accesso alle dosi e nei paesi dove vaccini differenti potrebbero essere disponibili in tempi differenti. L'eterologa avrebbe anche le potenzialità per produrre una risposta più forte, con una migliore efficacia ai fini dell'immunizzazione. Senza contare - conclude Lancet - che il mix di vaccini sarà necessario con l'appalesarsi delle varianti del Sars-Cov-2.

Vaccini, il 20% degli over 60 non ha ancora fatto la prima dose: poche le somministrazioni AstraZeneca e J&J

Lo studio nel dettaglio

Su The Lancet , Alberto Borobia e i colleghi riportano i primi risultati di uno studio di fase 2 in cinque ospedali universitari in tutta la Spagna che valuta l'immunogenicità e la reattogenicità del vaccino BNT162b2 (Pfizer) somministrato come seconda dose in persone vaccinate con ChAdOx1-S (AstraZeneca). Lo studio ha incluso 676 adulti di età compresa tra 18 e 60 anni (età media 44 anni; 382 [57%] donne e 294 [43%] uomini) seguiti per 14 giorni e ha mostrato che Pfizer, somministrato come seconda dose 8-12 settimane dopo una prima dose di AstraZeneca, ha indotto una robusta risposta immunitaria e una lieve reattogenicità. Questo studio ha confrontato questo regime vaccinale eterologo con nessuna vaccinazione di richiamo e la mancanza di un comparatore di vaccinazione omologo rappresenta un limite allo studio, perché non consente un confronto diretto dei programmi vaccinali utilizzati nella pratica clinica attuale. Come nella maggior parte degli studi di fase 2, lo studio ha una rappresentatività limitata con criteri di ammissibilità rigorosi, inclusa l'esclusione di persone vulnerabili e anziane. Questa decisione è in disaccordo con la priorità globale di questi gruppi per la vaccinazione.

Meno vaccini, l’Italia rallenta. Regioni confermano carenza di dosi a luglio: «Le prenotazioni slitteranno»

Il 100% dei partecipanti ha avuto risposta di anticorpi

L'elevata immunogenicità riportata da Borobia e dai colleghi è promettente, con il 100% dei partecipanti che mostra anticorpi neutralizzanti 14 giorni dopo la somministrazione di Pfizer. Le pianificazioni eterologhe sono interessanti per numerose ragioni, incluse considerazioni logistiche ed efficacia clinica. L'approvazione della vaccinazione eterologa sarà un'opportunità per rendere più flessibili i programmi di vaccinazione in risposta alle fluttuazioni dell'offerta, che è di particolare importanza per i Paesi con scarso accesso ai vaccini e nei paesi in cui diversi vaccini potrebbero essere disponibili in tempi diversi. I regimi eterologhi hanno anche il potenziale per produrre una risposta più forte, portando quindi a una maggiore efficacia. Infine, si prevede che sarà necessario mescolare i vaccini con la comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2.

Mix vaccini, la sicurezza

Oltre all'efficacia, è stato affermato che la sicurezza è una motivazione chiave per l'uso di regimi di vaccinazione eterologhi nelle persone innescate con AstraZeneca. Tuttavia, la maggior parte degli eventi avversi elencati dalle agenzie di regolamentazione nella sorveglianza della sicurezza dei vaccini COVID-19 sono estremamente rari. Questi eventi possono essere rilevati solo negli studi in corso che includono centinaia di migliaia o milioni di persone. La piccola dimensione del campione e il breve follow-up dello studio di Borobia e dei colleghi non hanno consentito una valutazione completa della sicurezza dei regimi di vaccinazione eterologhi proposti.

NEW #COVID19 research—Phase 2 trial by @borobia_am, @antoniojcarcas

et al. reports BNT162b2 given as a 2nd dose in individuals prime vaccinated with ChAdOx1-S induced a robust immune response, with an acceptable and manageable reactogenicity profile. Read https://t.co/muL0XQxdjG. pic.twitter.com/BxPlXB8EF7 — The Lancet (@TheLancet) June 26, 2021

Le conclusioni dello studio

I regimi vaccinali eterologhi contro il COVID-19 offrono l'opportunità di accelerare le campagne di vaccinazione in tutto il mondo, massimizzando il loro impatto sul controllo della pandemia. Questo studio è il primo rapporto di uno studio randomizzato controllato che testa la vaccinazione eterologa e dovrebbe essere la base per studi futuri. Sono urgentemente necessari ampi studi di fase 3 che includano la vaccinazione omologa come comparatore e ulteriori studi osservazionali per informare l'efficacia clinica e la sicurezza dei regimi eterologhi nelle popolazioni e nei contesti target.