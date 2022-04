Ucraina, ai soldati fornite anche mitragliatrici Vickers (raffreddate ad acqua) di inizio 900

La resistenza in guerra si fa con tutto, anche con le armi della prima guerra mondiale, se necessario. Sui social sta spopolando il video di un soldato ucraino che si esercita alla battaglia usando una mitragliatrice del primo novecento. Un tipo di artiglieria sicuramente superata, ma che dimostra ancora di poter essere efficace in un certo contesto. Il video è ironico e il soldato si diverte a sparare con un'arma che ha più di 100 anni di vita.

VIDEO of a Ukrainian soldier training with what looks like a 100yr old WWI Vickers water cooled machine gun. #Russia #Putin #Ukraine #Putinswar #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/PVpRWym558

— raging545 (@raging545) April 23, 2022