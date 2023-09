La tela di Francesco per la pace avanza, Zuppi va a bussare alle porte di Pechino (e il governo italiano fa da sponda)

La missione di pace del cardinale Matteo Zuppi in Cina riflette l'ostinazione di Papa Bergoglio a non lasciare nulla - ma proprio nulla - di intentato, persino ad andare a bussare alle porte del Grande Dragone dove i margini di manovra del Vaticano sono notoriamente ininfluenti, come del resto dimostrano le relazioni complicatissime e dense di interrogativi dell'accordo bilaterale sino-vaticano per le nomine episcopali rinnovato da poco.

Papa Francesco davanti alla guerra in Ucraina non esita a chiedere personalmente aiuto ai governi a lui più vicini o ai presidenti con i quali da tempo mantiene interlocuzioni di peso dietro le quinte. Il presidente Lula, Biden, Macron, la presidente ungherese Novak, Erdogan, e naturalmente il governo italiano di Giorgia Meloni. In questa grande tela di scambi e incontri internazionali si sonda il terreno, si cerca di facilitare il cammino della pace, si intrecciano informazioni e spiragli. «È passato il tempo per cui penso si possa dire. Chi pensate che abbia aiutato Zuppi a realizzare la sua missione di pace? Chi pensate che abbia dato il supporto per il trasporto, la sicurezza e abbia fatto pressioni su Zelensky perché lo ricevesse? Il guerrafondaio ministro della Difesa italiano» ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto intervistato alla festa del Fatto. «La politica è questa, perché mentre persegui il giusto aiuto a una nazione attaccata, persegui con la stessa determinazione e con lo stesso impegno la strada per costruire le condizioni di pace». Ma del resto non è un segreto perchè l'azione di moral suasion o il solo farsi da tramite a trasmettere messaggi ai cinesi è stato fatto di recente anche dal ministro degli Esteri, Taiani reduce da un viaggio a Pechino proprio mentre il Papa era in Mongolia dove, da Ulan Bator, mandava messaggi rassicuranti al presidente Xi.

In questo quadro fluido e in costruzione ha preso corpo il cammino a Pechino di Zuppi. Avrebbe dovuto partire in agosto, ma le cose si sono rallentate fino a riprendere corpo in questi giorni. Da Berlino – altra capitale interessata nella tela della pace – dove Sant'Egidio ha organizzato un summit, il presidente della Cei, Zuppi ha lanciato altri messaggi. «Deve essere una pace scelta dagli ucraini con le garanzie, l'impegno, lo sforzo di tutti. E quindi chiaramente quello della Cina è uno degli elementi forse più importanti. Serve l’impegno di tutti in particolare di quelli che hanno un’importanza maggiore come la Cina. La pace richiede lo sforzo di tutti, non è mai qualcosa che può essere imposta da qualcuno».

«I tempi – ha sottolineato il card. Zuppi - notoriamente sono eterni, i tempi della Santa Sede e i tempi della Cina sono notoriamente molto lunghi. Credo che sia così chiaro e penso che se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno: sono comprensibili in una tensione così forte. Credo che il governo e il popolo ucraino sanno bene il sostegno che la Chiesa e Papa Francesco hanno sempre avuto per la loro sofferenza. I percorsi della pace - ha aggiunto ai microfoni di Tv2000 - sono qualche volta imprevedibili, hanno bisogno dell’impegno di tutti. Serve una grande alleanza per la pace e spingere tutti nella stessa direzione».

In ogni caso secondo Zuppi il giudizio di Kiev su papa Francesco di essere filorusso non inficia affatto il cammino in itinere. Alcuni giorni fa il consigliere capo del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, aveva ripetuto che con il Pontefice «non può esserci alcun ruolo di mediazione essendo filorusso, non credibile». Praticamente una doccia gelata.

La differenza dal ruolo di mediatore da quello di inviato di pace viene spiegata nuovamente da Zuppi alla vigilia della partenza per Pechino. «Nessuno ha mai parlato di ‘mediazione’, non è mai stata una mediazione. E’ sempre stata una missione, lo spiegò subito il Papa e lo ha ridetto qual è la sua aspettativa di questa missione, e che appunto non era e non è la ‘mediazione’, ma è aiutare. Credo che sia così chiaro e penso che se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno: sono comprensibili in una tensione così forte. Credo che il governo e il popolo ucraino conoscono il sostegno che la Chiesa e papa Francesco hanno sempre avuto per la loro sofferenza».

Il fallimento di questo percorso è tuttavia ben presente nelle valutazioni di Papa Francesco il quale ha accettato di buon grado questo rischio. Ma tra fare qualcosa e non fare niente, preferiscedi gran lunga la prima opzione anche se potrebbe risultare vana. Il bene della pace costituisce un valore talmente prezioso e universale da non poter essere ignorato da nessuno, tantomeno da lui.