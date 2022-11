Missile nucleare Bulava, l'arma che può provocare un'esplosione atomica 100 volte più forte di Hiroshima

Il missile Bulava può contenere 6-10 testate nucleari, che produrrebbero un impatto fino a 100 volte l'esplosione atomica che devastò Hiroshima nel 1945. È lungo 21,9 metri e pesa circa 36,8 tonnellate. Avrebbe una gittata fino a 10.000 km. La Russia ha testato il missile balistico Bulava nelle acque del Mar Bianco. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che il missile è stato lanciato dal sottomarino nucleare 'Generalissimo Suvorov' e ha colpito il poligono di Kura nella penisola della Kamchatka.

Fonti russe riferiscono che il missile balistico Bulava SS-N-30 può trasportare dieci testate a una distanza di 8.000 km. Altre fonti suggeriscono che il Bulava potrebbe avere una portata di 10.000 km e, secondo quanto riferito, è dotato di una testata nucleare da 550 kT.

Sottomarino russo “agita” il mare delle Shetland: rischio sabotaggi per gas e comunicazioni?

Sebbene normalmente indicato come "Bulava", è anche chiamato Bulava-30, e ci sono anche riferimenti a Bulava-M e Bulava-47 e un unico riferimento a Bulava-45. "Non è escluso che i progettisti dovranno prendere in mano il missile Bulava-45, dal momento che il missile Bulava-30 non giustifica le speranze. Il missile va con le difficoltà; le sue specifiche prestazionali vengono costantemente semplificate. Ad esempio, il peso di un missile RSM-52 era di 90 tonnellate. Intendevano ridurre il peso del missile Bulava a 40 tonnellate, ma ora sono 70 tonnellate. Dal carico utile di combattimento è improbabile che porti 10 testate, sebbene il trattato START-II consente ai sottomarini di trasportare fino a 14 testate..." [La Marina nucleare subacquea è stata sull'orlo del disarmo, Rossiiskaya Gazeta, 02 agosto 2004]

The Bulava is equipped with a nuclear warhead. The Borei-A class submarine Generalissimus Suvorov is the second to be built.



Moscow states it has advanced navigation, radio engineering, sonar, and missile and torpedo weaponry.

