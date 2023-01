Un test, stavolta nell'Oceano Atlantico, per mostrare i muscoli all'Occidente. La Marina militare russa ha effettuato un'esercitazione con un missile ipersonico Zircon nelle acque che dividono l'Europa dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Difesa russo. Secondo i vertici dell'esercito, l'equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov «si è esercitato a colpire con un missile ipersonico Tsirkon un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica a una distanza di oltre 900 chilometri».

Successivamente, il ministero ha precisato che l'esercitazione è stata fatta attraverso una simulazione elettronica, come riporta Interfax. «L'equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov, che opera nella parte occidentale dell'Oceano Atlantico, si è addestrato all'uso di un'arma missilistica ipersonica con il metodo della modellazione al computer», ha dichiarato il ministero. «Coerentemente con l'ambiente di addestramento, la fregata Ammiraglio Gorshkov ha effettuato i preparativi per un attacco con un missile ipersonico Tsirkon su un bersaglio marittimo che imitava una nave nemica a una distanza di oltre 900 chilometri», prosegue il rapporto. «Nel nostro caso, il lancio elettronico e il funzionamento dell'intero equipaggio di combattimento della nave hanno confermato tutte le caratteristiche previste per questo sistema e dimostrate durante i test preliminari e le prove di stato», ha spiegato il comandante della fregata, Igor Krokhmal, in un video diffuso dal ministero della Difesa russo.

Russian Admiral Gorshkov frigate conducted computer simulated Zircon hypersonic missile exercise in the Atlantic. pic.twitter.com/HyLz4MGhMf — Clash Report (@clashreport) January 25, 2023

Missile Ipersonico Zircon: cos'è

Il presidente russo Putin aveva confermato la notizia che la nave da guerra era stata preparata per la guerra e si sarebbe unita al servizio militare russo. Nel dicembre 2022, invece, aveva annunciato che la nave da guerra Admiral Gorshkov sarebbe entrata in servizio di combattimento all'inizio di gennaio. La fregata Ammiraglio Gorshkov è stata scelto per essere equipaggiato con missili ipersonici e da crociera Zircon. Lo Zircon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare voli aerodinamici a lungo raggio con manovre nell'atmosfera utilizzando la spinta del proprio motore. Raggiunge una velocità massima di nove volte la velocità del suono e un raggio di tiro massimo di 1.000 chilometri ed è in grado di distruggere bersagli sia di superficie che di terra.