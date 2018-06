Miss America dice addio al bikini: le reginette non sfileranno più in costume

Niente più bikini per Missa America. Il concorso di bellezza made in Usa dice addio alla gara in costume: un segnale che, in piena epoca #metoo, significa che il concorso di bellezza non giudicherà più le sue concorrenti in base all'aspetto fisico. Ad annunciare la rivoluzione Gretchen Carlson, l'ex Miss America ora a capo dell'organizzazione. I cambiamenti saranno effettivi già dal prossimo settembre. Il concorso che decreta la reginetta d'America è nato 96 anni fa ad Atlantic City in New Jersey.

