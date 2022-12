Putin, la denuncia di Kiev: «Pacchi con parti insanguinate di animali anche alla nostra Ambasciata in Italia»

Minacce alle sedi diplomatiche di Kiev. Il governo ucraino ha denunciato negli ultimi giorni il rinvenimento di pacchi minatori, con all'interno parti insanguinate di animali, come occhi o zampe, all'esterno di ambasciate e consolati in tutta Europa.

Ucraina, Biden-Macron e la conferenza per la pace in Ucraina. Il capo della Casa Bianca: «Pronto a parlare con Putin»

La notizia dei "pacchi inisanguinati" è stata data dal Ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian. Kiev ha fatto sapere che le minacce sono giunte alle ambasciate ucraine in: Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia e Italia. Ma non è finita, le intimidazioni sarebbero state recapitate anche all'indirizzo dei consolati generali di Napoli, Cracovia e al consolato di Brno (Repubblica Ceca).

🤨 @MFA_Ukraine: After the terrorist attack in the Ukrainian embassy in Madrid, a number of Ukrainian diplomatic institutions received bloodstained packages. They had the eyes of animals.



It is very similar to a “bloody gift” from Wagner to the @Europarl_EN 🧐 pic.twitter.com/qH9DJZUpee

— ZMiST (@ZMiST_Ua) December 2, 2022