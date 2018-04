Milionario ucciso, nella bara d'oro un "lago" di champagne e gioielli per 100.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno ucciso in un agguato, sparandogli da distanza ravvicinata a bordo di un'auto, proprio davanti la porta di casa. La sua famiglia, ora, ha voluto rispettare le sue volontà, dandogli l'ultimo saluto all'insegna del lusso con cui aveva vissuto tutta la sua vita. Una scelta che sta facendo parecchio discutere, quella dei parenti del 33enne Sheron Sukhdeo, undi Trinidad e Tobago.L'uomo, divenuto ricchissimo grazie alla vendita di auto di lusso, secondo alcune indagini sarebbe stato, in passato, nel mirino di una gang criminale, anche a causa della sua vicinanza con una banda rivale. Le minacce, però, non avevano mai trovato un reale riscontro, fino a qualche giorno fa, quando è stato vittima dell'agguato. Lo riporta Metro.co.uk. Amante del lusso e della sua ostentazione, Sheron aveva chiesto alla famiglia di essere seppellito con tutti gli onori in caso di morte, e così è stato.Il corpo dell'uomo, immerso nello champagne e ricoperto da gioielli per un valore di quasi 100mila euro, è stato posto in una bara d'oro e trasportato a bordo di una lussuosissima Bentley, prima della cerimonia funebre e della cremazione. Immancabili, poi, le Timberland nella bara: erano le sue scarpe preferite.