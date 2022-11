Miliardario segreto, marito guadagna 2 milioni di euro all'anno ma non lo dice alla moglie e le fa pagare l'affitto di casa

Miliardario, ma di nascosto. Anche dalla moglie. Una donna ha raccontato che ha scoperto il conto in banca del marito dopo 4 anni di relazione. Quando ha letto la cifra è rimasta sorpresa, perché aveva sei zeri.

Miliardario segreto, l'incontro online con la moglie

La donna conosce il suo attuale marito 4 anni fa online. Lui era uno studente universitario mentre lei lavorava a tempo pieno come tecnico medico. Era una persona che lavorava sodo, ambiziosa, orientata agli obiettivi. «Queste sono alcune delle qualità che mi attraevano, è un immigrato e conoscevo le difficoltà economiche della sua famiglia», racconta su Reddit. «Ero impressionata da quanto avesse fatto, e volevo sostenerlo nei suoi obiettivi». Poco dopo si iniziano a frequentare e 2 anni fa si sposano.

Le bugie sullo stipendio

Lui si è laureato e trova lavoro in un'azienda tecnologica. Lavora da casa mentre lei 12 ore al giorno sul posto. «Gli chiedevo del suo stipendio e lui mi diceva che era di 60 mila dollari. Non ci ho pensato molto e ho continuato a vivere. Guadagnavo solo 20 dollari l'ora e avevo molti prestiti che di solito pagavo».

Il giallo della casa

Un anno dopo, lui si è trasferisce in una nuova città e mentre lei faticavo a trovare lavoro rimane a casa per 3 mesi. Dopo 3 mesi, la sopresa: lei scopre che lui ha una casa solo a suo nome. «Non mi parlava mai delle sue finanze, aveva ottenuto un prestito per una casa da 400 mila dollari con uno stipendio di 60 mila. Io non ci ho fatto caso e da quando ci siamo sposati è lui che si occupa delle finanze e delle tasse».

La dichiarazione dei redditi monstre

La donna, allora, decide di acquistare una casa per la madre e la sorella. «Ho trovato la casa perfetta e la mia banca mi ha chiesto la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni». Chiede al marito di inviargliel, ma lui insisteva che vuole parlare con la banca o che avrebbe gestito lui la situazione. «Cercava di convincermi che la sua banca era migliore della mia, ma io avevo già bloccato l'affare e non avevo intenzione di cedere». Alla fine, dopo molte discussioni, le invia la dichiarazione dei redditi. Il reddito della dichiarazione dei redditi dell'anno scorso di lui era di ben 1,8 milioni di euro e quello di lei di 38.000.

I litigi

«Per tutto questo tempo ha litigato con me per piccole spese. Ha comprato una Toyota del 2007 con i MIEI soldi e continua a farmi pagare 500 dollari al mese. Non capisco come abbia ottenuto così tanti soldi e perché abbia cercato di nascondermeli». Da quando l'ha scoperto, le ha detto che la sua banca è vuota e che ha speso tutti i soldi. «Mi sento persa e ho molte domande».

Le risposte

Lui resta molto vago sulla fonte dei soldi, ma ha fa notare che era proprietario di una LLC (forma societaria specifica degli Stati Uniti). Che però stata acquisita o una fusa con un altra. «La cosa importante è che ha accettato di finanziare il 50% della casa che avevo intenzione di comprare per mia madre e mi ha promesso una nuova G wagon, so che mi odierà per questo, ma credo che la comunicazione funzioni la maggior parte delle volte. Gli ho fornito la giusta energia e l'atmosfera familiare per cui ha potuto fare quello che fa. Quindi, la mia presenza con lui lo aiuterà solo in futuro».