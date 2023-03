I rapporti giornalieri del Tesoro degli Stati Uniti sulle transazioni finanziarie del governo hanno rivelato un dato sorprendente risalente al 28 febbraio 2023: il deposito di 7 miliardi di dollari nella categoria «imposte di successione e donazione». Si tratta del più alto incasso di questo tipo di imposte almeno dal 2005. È possibile che quel giorno sia stata elaborata più di un'enorme fattura fiscale, ma sarebbe comunque notevole.

Cosa è successo?

A volte sembra che i miliardari possano dominare le nostre vite, o almeno le notizie. Un mistero riguardante i dati fiscali degli Stati Uniti, tuttavia, suggerisce che non sempre si conosce l'identità di un milionario o miliardario. Sembrerebbe, infatti, che un Paperone abbia lasciato un'eredità da 7 miliardi di dollari nella sezione «imposte di successione e donazione».

Un portavoce del Tesoro ha dichiarato che non si è trattato di un errore di rendicontazione e un portavoce dell'Internal Revenue Service ha affermato che è improbabile che ciò sia stato causato dall'elaborazione di un dato arretrato di dichiarazioni, per giunta in un solo giorno. Le norme sulla privacy impediscono ai funzionari governativi di discutere i dettagli di qualsiasi dichiarazione dei redditi.



L'uomo dei 7 miliardi

L'enorme dichiarazione dei redditi è stata notata per la prima volta da John Ricco, direttore associato dell'analisi di bilancio presso il Penn Wharton Budget Model - un gruppo dell'Università della Pennsylvania che segue l'impatto dei cambiamenti di politica economica: «Nell'anno fiscale iniziato lo scorso ottobre, il governo statunitense ha incassato quasi 11 miliardi di dollari in più di imposte sulle successioni e sulle donazioni rispetto al 2022».

Forbes, che compie sforzi di monitoraggio del patrimonio netto che dipendono da beni pubblici o dalla collaborazione, spesso dubbia, della persona ricca in questione, non offre alcuna risposta ovvia alla domanda su quale sia il patrimonio che ha effettuato un pagamento fiscale così elevato. L'elenco dei miliardari deceduti nel 2022 non include nessun americano con un patrimonio sufficientemente grande. I cittadini non statunitensi possono essere soggetti al pagamento delle imposte di successione se possiedono beni statunitensi a proprio nome, ma sarebbe insolito per uno straniero avere investimenti di tale entità senza una pianificazione sofisticata. L'elenco di Forbes per il 2021 riporta la morte di Sheldon Adelson a gennaio '21; la fortuna del magnate dei casinò è stata stimata in 35 miliardi di dollari. Si tratta di un'entità corretta, ma a meno che ProPublica non abbia la risposta nella sua raccolta di dati fiscali trapelati, forse non lo sapremo mai.





Gabriel Zucman, economista dell'Università di Berkeley il cui lavoro si è concentrato sulla politica fiscale e sugli ultra ricchi, sostiene che ci sono alcune ipotesi plausibili: «Il miliardario potrebbe aver ritardato il pagamento ed essere morto diversi anni fa». L'imposta sulle donazioni può anche essere innescata da divorzi che coinvolgono coniugi senza cittadinanza americana, ma i pagamenti effettuati entro un anno dal divorzio sono generalmente esclusi. La scadenza tipica per la presentazione della dichiarazione di successione è di nove mesi dopo il decesso, anche se può essere prorogata di altri sei mesi; una controversia legale con l'Agenzia delle Entrate potrebbe presumibilmente aggiungere altro tempo.