Migranti, due barche con 160 persone a bordo in difficoltà: Alarm Phone lancia Sos

Cresce la tensione sul tema dei migranti in Italia. Nelle ultime ore sarebbero altre due le imbarcazioni in difficoltà al largo della Libia con complessive 160 persone circa. L'Sos è stato lanciato ancora una volta dal servizio telefonico Alarm Phone che parla di due barche con a bordo rispettivamente 85 e 75 persone. «Abbiamo perso i contatti con entrambe le imbarcazioni - spiega il servizio telefonico - le autorità sono state informate ma non reagiscono adeguatamente». Di qui l'accusa esplicita: «Non usate il Covid-19 come una scusa lasciare la gente morite in mare». E' solo l'ultimo dei casi segnalati.

Coronavirus, l'Italia chiude i porti alle Ong: «Non sono sicuri»

Intanto è sbarcata a Lampedusa l'imbarcazione con circa 67 persone a bordo che ieri, martedì 7 aprile, aveva chiesto aiuto ad Alarm Phone. Lo fa sapere lo stesso servizio telefonico, che spiega: «Malta non ha prestato soccorso e hanno attraversato la loro zona Sar con il motore guasto. Raggiunta la zona Sar italiana, le autorità li hanno scortati fino al porto. Siamo felici che siano vivi!».

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA