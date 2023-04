Migranti, 35 morti al largo della Tunisia. Non si fermano gli sbarchi in Sicilia: 17 in 24 ore, 679 persone soccorse.

Sbarchi di migranti - Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi nell'arco di 24 ore a Lampedusa. I soccorsi sono iniziati a partire dalle 9 di ieri e sono andati avanti - a opera di Guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex - per l'intera giornata.

A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito di essere partiti da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. Dopo i 17 sbarchi di ieri e i 5 della notte, nell'hotspot ci sono sono 1.436 migranti.

Nella notte era arrivato anche un avviso di Alarm Phone su circa 400 persone in pericolo nel Mediterraneo. «Nella notte - spiega l'organizzazione - abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!».

Vittime dispersi al largo della Tunisia

C'è stato un naugrafio venerdì pomeriggio davanti alla costa della Tunisia. Venti migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana risultano dispersi e altri 17 sono stati tratti in salvo, secondo il portavoce del tribunale di Sfax, Faouzi Masmoudi.

Il secondo naufragio è avvenuto sabato con sette migranti subsahariani morti o dispersi e 36 soccorsi. «Stamattina c'è stato un nuovo naufragio, quattro corpi sono stati recuperati da una spiaggia di Sfax e altre tre persone risultano disperse mentre 36 sono state soccorse», ha detto Masmoudi all'Afp.

Resta da capire - le autorità non hanno ancora chiarito - se si tratti dello stesso naufragio avvenuto questa mattina intorno alle 9, segnalato dal sito informativo AfroPlanete, secondo cui un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine, e almeno 35 persone avrebbero perso la vita, mentre 15 sarebbero state soccorse. L'affondamento dell'imbarcazione sarebbe stato causato «da forti onde, che hanno reso difficile per i passeggeri e l'equipaggio muoversi e togliere l'acqua dalla barca», riporta AfroPlanete.

Una fonte locale al porto di Sfax segnala in questo momento un'attività intensa della Guardia costiera e anche di diversi pescatori impegnati nei salvataggi di queste ultime ore.