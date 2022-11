Migranti, l'ong Humanity: «Autorità italiane ci hanno autorizzato a entrare in acque nazionali»

Primo provvedimento sulle navi delle ong con migranti a bordo: «A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania - dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che segnala anche una rivolta su un'altra nave in viaggio verso Siracusa - viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì. Ci faremo carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinte o i bambini. Ma all'esito della verifica le persone che non rientrano dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali». La Francia assicura la disponibilità di Parigi e Berlino a ricevere parte dei profughi delle navi Ong. Oslo rifiuta la richiesta di accogliere i migranti sulle navi battenti bandiera norvegese.