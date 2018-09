Migranti, anche la Grecia supera l'Italia per numero di sbarchi: mai così pochi dal 2014

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo la Spagna, ma anche laha superato l'per numero di migranti arrivati via mare. A renderlo noto è l', l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Su un totale di 74.501 arrivi nel Mediterraneo - a partire dal primo gennaio - 32.272 sono stati in Spagna, principale destinazione con oltre il 43% degli arrivi. Segue la Grecia che con 20.961. Gli arrivi in Italia (20.343) sono i più bassi dal 2014.L'Oim ha fatto sapere anche che quasi 1.586 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio di quest'anno. Gli arrivi di migranti e rifugiati in Europa via mare sono stati 74.501, contro i 128.995 dello stesso periodo dell'anno scorso, quando si registrarono 2.565 decessi. Finora quest'anno il più alto numero di decessi è avvenuto sulla rotta del Mediterraneo centrale (1.130) tra il Nord Africa e l'Italia, e Malta. Altri 350 decessi sono stati registrati nel Mediterraneo occidentale (verso la Spagna) e 106 in quello orientale (Grecia).