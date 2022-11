Migranti, Mediterranea: «Meteo peggiora, subito sbarco per 985». Salvini: nave norvegese vada in Norvegia

Migranti, situazione difficile per tre navi nel Mediterraneo che hanno complessivamente a bordo quasi mille persone Mediterranea Saving Humans che lancia un appello al premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Chiediamo che il governo italiano assegni immediatamente alle navi Ocean Viking, Humanity1 e Geo Barents il più vicino porto per lo sbarco dei naufraghi, come previsto dal diritto internazionale. Ogni ulteriore ritardo nello sbarco di persone vulnerabili, già vittime di trattamenti inumani in Libia e provate dalla traversata, dovrà essere considerato responsabilità diretta delle Autorità coinvolte». In attesa sulle tre navi umanitarie ci sono 985 bambini, donne e uomini, che ricorda l'ong si trovano da «10 giorni al largo della Sicilia in attesa di un porto sicuro. Nelle prossime 48 ore sono previste nell'area pessime condizioni meteo con tempesta e onde alte fino a 6 metri».

La nave Ocean Viking, che ha a bordo 234 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia, ha chiesto assistenza a Grecia, Spagna e Francia. «Nonostante le ripetute richieste ai centri di coordinamento per il soccorso di Malta e Italia - afferma la Ong Sos Mediterranee - non è stato ancora indicato un porto sicuro» alla nave, «che rimane nell'incertezza». «Questo blocco in mare - sottolinea il coordinatore della Ong Nicola Stalla - non è solo moralmente vergognoso ma disattende importanti previsioni legislative del diritto marittimo internazionale e del diritto umanitario».

Polonia annuncia barriera contro i migranti attorno a Kaliningrad

Migranti, l'Ue segue la vicenda

«Stiamo seguendo la situazione a stretto contatto e abbiamo visto che ci sono tre navi con persone a bordo che hanno chiesto aiuto. La Commissione non è responsabile del coordinamento» delle azioni di salvataggio in mare ma «occorre sottolineare che è un obbligo morale e legale» per gli Stati membri salvare persone in mare. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, rispondendo ad una domanda sui casi delle navi Humanity e Ocean Viking.

Migranti sulla nave tedesca, Berlino: «L’Italia li soccorra subito». Piantedosi chiede alla Germania di accoglierli

Salvini: nave vada in Norvegia

«Dove dovrebbe andare una nave norvegese? Semplice, in Norvegia...» Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un tweet circa il caso della Ocean Viking con 234 persone a bordo nel Mediterraneo.