Migranti, naufragio a largo della Libia: gommone si rovescia, 61 dispersi

Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I migranti erano partiti in 86 da Zwara. È quanto riferisce Flavio di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X.

«Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest'anno - aggiunge Di Giacomo - Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare».