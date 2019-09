Malta sui migranti. Al Forte Sant'Angelo si tiene il summit sull'immigrazione con i ministri di Francia, Germania, Italia e Finlandia (in qualità di presidente i turno della Ue) ed il commissario europeo Dimitri Avramopoulos. Via al vertice asui. Al Forte Sant'Angelo si tiene il summit sull'immigrazione con i ministri di Francia, Germania, Italia e Finlandia (in qualità di presidente i turno della Ue) ed il commissario europeo Dimitri Avramopoulos.

«C'è ancora tempo per vedere com'è la situazione politica italiana - ha aggiunto Farrugia rispondendo ai giornalisti - e dobbiamo capire lo scenario italiano, con questo governo che non vuole apparire troppo debole a confronto col precedente. C'è un processo che dobbiamo vedere prima che le vere politiche vegano fuori».

«È necessario ripristinare un'adeguata capacità di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Multe, blocchi e sequestri contro le Ong devono finire», scriveintanto l'Alto Commissario Onu per i Rifugiati, Filippo Grandi, in un intervento sul Financial Times. «Abbiamo bisogno di un sistema di sbarco europeo coerente, sostegno agli Stati che accolgono le persone soccorse, un processo di asilo snello, equo ed efficiente, e un ricongiungimento familiare più rapido», spiega Grandi, evidenziando come, anche da parte dei leader politici, la risposta alla crisi migratoria in questi anni sia stata «troppo spesso la nuda ostilità». I numeri del fenomeno migratorio nel Mediterraneo «sono fortemente diminuiti dal loro picco del 2015, eppure gli Stati non hanno usato questa tregua» per mettere in piedi «canali di migrazione regolari e sicuri che ridurrebbero il pericolo e alleggerirebbero la pressione sui sistemi di asilo», denuncia Grandi, affermando che il rimpatrio dei migranti in Libia, dove in migliaia sono «abusati e sfruttati», non sia una soluzione percorribile. «Voltare le spalle a coloro che chiedono aiuto non salverebbe l'Europa, bensì abbandonerebbe i valori europei fondamentali», conclude.

«I rapporti con l'Italia stanno migliorando», ha detto il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia al suo arrivo. Per il capo del Viminaleci sono «buone prospettive» per un accordo favorevole all'Italia.«Speriamo che i lavori vadano bene. Abbiamo buone prospettive ma ne parliamo dopo», ha detto il ministro dell'Interno.