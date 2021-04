Migranti, la ministra degli Esteri libica: «Non siamo in grado di gestire la situazione da soli»

La ministra degli Esteri del Governo libico, Najla Mohammed El-Mangoush, nel corso di un'audizione alla commissione Esteri della Camera dei deputati a Roma ha rivolto «un appello alla comunità internazionale, alla quale chiedo di essere pratica e proattiva per creare una strategia che sia coerente con la fase attuale». Chiedendo di mettere da parte «la vecchia storia della guardia costiera» e sostenendo che «è inutile biasimarci», la ministra ha chiesto «soluzioni radicali e pratiche a una questione che è molto radicata in Africa». Allo stesso tempo, El-Mangoush ha affermato che «la Libia è un Paese di transito» e «sta subendo gli effetti delle migrazioni con risorse limitatissime, confini aperti». Affermando che «personalmente sono contraria a qualsiasi violazione dei diritti umani», la ministra ha sostenuto che «non possiamo aspettarci una gestione umanitaria buona se non c'è un'infrastruttura materiale e culturale in grado di gestirla».

Lo stesso popolo libico, ha aggiunto, «ha subito di tutto, lotta per il pane quotidiano e nel sul della Libia siamo vicini a una carestia. Come possiamo chiedere a un popolo che è sull'orlo di una carestia, e che andrebbe aiutato, di fornire aiuto?». Quindi, la ministra libica ha chiesto di «cercare di avere un approccio diverso. Non ci biasimate, ma cercate di comprenderci. Abbiamo delle responsabilità, ma queste nascono anche dalle violazioni che stiamo subendo. Dal fatto che abbiamo risorse molto limitate e che abbiamo politiche superate che non ci rendono in grado di affrontare questa tematica» dell'immigrazione clandestina. Quello che serve, secondo El-Mangoush, è un «approccio alternativo nella gestione dei confini meridionali, una gestione pratica e congiunta». Insomma, «'va bene aiutare l'Italia e l'Europa, ma dobbiamo anche aiutare il popolo libico che subisce la permeabilità dei suoi confini». «I migranti hanno una serie di diritti economici, sanitari, di alloggio... e tutto questo necessita di risorse che noi non abbiamo», ha concluso.