Migranti, chiude il campo Kara Tepe 1 a Lesbo: appello Msf a governo greco e Ue

Il governo greco di Kyriakos Mītsotakīs ha annunciato la chiusura del campo migranti di Kara Pete 1 a Lesbo, «uno dei pochi luoghi che garantiva sicurezza e dignità a circa 400 uomini, donne e bambini vulnerabili», denuncia Medici senza frontiere. I profughi saranno trasferiti nel nuovo campo Moria 2 che secondo Msf «non garantisce sicurezza e dignità».

Per Maria Eliana Tunno, psicologa di MSF a Lesbo - si legge in un comunicato -, «l'assurdità a Lesbo sembra non avere limiti. Dopo aver chiuso il centro di accoglienza di Pikpa mesi fa, ora il governo greco sta procedendo con la chiusura del campo di Kara Tepe 1, uno dei pochi luoghi sull'isola che ancora garantiva dignità e sicurezza a uomini, donne e bambini vulnerabili. Almeno 400 persone saranno trasferite a partire da oggi nel nuovo campo Moria 2.0. Uno dei nostri giovani pazienti di salute mentale sta avendo una ricaduta da quando la famiglia è stata informata della chiusura del campo e ora soffre di episodi di svenimento e altri sintomi gravi. È devastante vedere la salute dei nostri pazienti peggiorare perché sono costretti a tornare in sistemazioni non sicure».

“I was informed last night that Kara Tepe 1 will be closed. Everyone will go to the new camp. I could not sleep. I remember the morning when Pikpa closed, everyone was so stressed. Europe has become a nightmare for asylum seekers” 👉 message of an ex-resident of Pikpa camp. 2/3 pic.twitter.com/MORgIUZmsb

