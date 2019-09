Migranti, la Grecia ha deciso di rimandare in Turchia diecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussi migratori dopo l'incendio accaduto a Lesbo. E il governo greco intende effettuare l'operazione entro il 2020. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri in una riunione d'emergenza all'indomani dell'incendio in un campo profughi a Lesbo, costato la vita a due persone.





I media locali riportano una nota del governo di Atene in cui si spiega che si vogliono aumentare sensibilmente i rimpatri rispetto ai «1.805 in 4 anni e mezzo sotto il precedente governo di Syriza». Il governo ha deciso altre misure per contenere il flusso dei migranti irregolari. I media locali riportano una nota del governo di Atene in cui si spiega che si vogliono aumentare sensibilmente i rimpatri rispetto ai «1.805 in 4 anni e mezzo sotto il precedente governo di Syriza». Il governo ha deciso altre misure per contenere il flusso dei migranti irregolari.

