Migranti marocchini entrano a nuoto a migliaia nell'enclave spagnola di Ceuta: neonati salvati in mare

Arriva ad almeno 8.000, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l'enclave spagnola in Marocco di Ceuta solo nella ultime due giornate. Continuano le ore di caos per la Spagna che ha schierato l'esercito mandando già la metà dei migranti indietro. A nuoto o a piedi, gli arrivi dei migranti si moltiplicano di ora in ora portando la Spagna in una crisi che non aveva mai vissuto prima con cifre da record senza precedenti.

Le guardie civili di Geas e Ars continuano incessantemente il loro impegno per cercare di salvare quante più vite possibili dei piccoli che arrivano con la famiglia a nuoto.

🔴 Decenas de agentes antidisturbios marroquíes han empezado a cortar el paso a partir de este mediodía a los cientos de jóvenes que seguían intentando acceder a Ceuta a través del espigón que divide los dos países. Ha ocurrido más de un día después https://t.co/yA8jLZbeBR — EL PAÍS (@el_pais) May 18, 2021

Una crisi senza precedenti

Mentre una nuova tragedia ha funestato la rotta del Mediterraneo centrale, con 50 persone date per disperse dopo un naufragio al largo di Sfax, in Tunisia. Il barcone era partito domenica da Zwara, in Libia: secondo l'Oim 33 sarebbero invece i sopravvissuti, tutti originari del Bangladesh. La crisi di Ceuta non ha precedenti. Mai prima d'ora la Spagna aveva dovuto gestire un così alto numero di migranti arrivati tutti insieme in un territorio che non supera gli 85.000 abitanti dopo aver superato irregolarmente un confine di solito blindato soprattutto dal lato marocchino. Ma a partire dalla notte tra sabato e domenica le guardie di frontiera di Rabat hanno smesso di pattugliare. E così sempre più persone sono riuscite a superare le barriere che dividono le spiagge di Ceuta da quelle marocchine. Lo hanno fatto in tutti i modi possibili: a nuoto, in canotto o arrampicandosi sulle scogliere che segnano il confine tra i due Paesi. «In Marocco non c'è lavoro», hanno detto molti di loro ai media locali. Un giovane è morto prima di riuscire ad arrivare in territorio spagnolo.

En las imágenes, un agente marroquí en la frontera abre las puertas de la valla a decenas de inmigrantes que han cruzado hacia Ceuta. El vídeo fue compartido por el Sindicato Unificado de la Policía https://t.co/PoZBrwHOFK — EL PAÍS (@el_pais) May 18, 2021

Il botta e risposta tra Spagna e Marocco

Madrid ha risposto con un piano di emergenza: militari schierati nei punti critici, 200 tra poliziotti e agenti della Guardia Civil mandati in rinforzo ed espulsioni immediate. Circa la metà dei migranti in arrivo è già stata rimandata indietro, ha annunciato il governo spagnolo. «È una grave crisi per la Spagna e per l'Europa», ha dichiarato il premier Pedro Sánchez prima di volare personalmente a Ceuta per una visita d'urgenza insieme al ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska, assicurando che il Paese avrebbe agito «con fermezza di fronte a qualsiasi sfida e circostanza». L'atteggiamento delle autorità marocchine in realtà non ha colto tutti di sorpresa in Spagna: c'è chi sospetta che si tratti di una ritorsione di Rabat per la decisione di Madrid di consentire il ricovero in un ospedale iberico di Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario, il movimento per l'indipendenza del Sahara Occidentale considerato nemico dal Marocco. Ufficialmente il governo Sánchez smentisce legami tra i fatti di Ceuta e il ricovero di Ghali. «Il Marocco è un Paese amico della Spagna e così dovrà essere anche in futuro», ha detto il premier. Ma la risposta marocchina è arrivata dall'ambasciatrice di Rabat a Madrid, Karima Benyaich: «Ci sono atti che comportano delle conseguenze e bisogna accettarle», ha annunciato all'agenzia di stampa Europa Press prima di essere ricevuta a colloquio dalla ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya.

Ue solidale con Ceuta e Spagna

Poco dopo, l'ambasciatrice è stata richiamata in patria per consultazioni. Da Bruxelles sono stati diversi gli interventi sulla crisi migratoria in corso. «L'Ue è solidale con Ceuta e la Spagna. Abbiamo bisogno di soluzioni europee comuni per gestire le migrazioni. Possiamo raggiungere questo obiettivo se raggiungiamo un accordo sul nuovo Patto sulla migrazione», ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Salvare vite umane in mare deve essere una priorità per l'Ue», ha affermato da parte sua il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E reazioni arrivano anche dall'Italia: «La Spagna (con un governo di sinistra) schiera l'esercito ai confini per bloccare gli ingressi illegali. Aspettiamo notizie dal Viminale...», ha twittato su tutti il leader della Lega Matteo Salvini.